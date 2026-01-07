L’Fn 15 Asr per la polizia del Regno Unito

La Fn 15 Asr entra tra le carabine in dotazione alla polizia del Regno Unito.

Ambidestra in modo completamente simmetrico, visto che il movimento per attivare i comandi è identico sia per i destrimani sia per i mancini, la Fn 15 Asr (la sigla sta per Advanced semiautomatic rifle) ha vinto il bando che le consente d’entrare nella dotazione della polizia del Regno Unito: lo ha annunciato la filiale inglese della Fn Herstal.

Forgiata a freddo, con un processo brevettato, da una barra d’acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, come tutte quelle delle carabine Fn per le forze dell’ordine all’interno la canna sfoggia il rivestimento in cromo impiegato sulle mitragliatrici a nastro.

Sul mercato americano il modello Fn 15 sbarcò nel 2014; nei dieci anni successivi la Fn ha prodotto e consegnato oltre 130.000 esemplari a forze dell’ordine, agenzie federali del governo Usa e acquirenti commerciali.

