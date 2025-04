Eleganza senza blocco con il chiudibile Fox Barlow

L’iconico design del barlow è reinterpretato da Fox in chiave gentleman knife: arricchito con una lama in acciaio premium e impugnatura in materiali pregiati. Le dimensioni compatte e un pratico fodero, completano l’opera.

Il barlow knife è uno dei coltelli chiudibili per antonomasia: dotato o meno di catenella, con o senza mostrine in metallo, nasce a Sheffield, in Inghilterra, ma diventa, in poco tempo, il coltello tradizionale americano. È un semplice slipjoint, quindi non ha blocchi della lama in apertura e, a volte, è dotato di una lama aggiuntiva: in pratica, è il compagno ideale per le attività quotidiane.

Le dimensioni usuali ne designano il porto in un taschino, mentre la sua semplicità si presta a infinite chiavi interpretative in fatto di materiali e finiture. La maniaghese Fox trasforma il barlow in un piccolo gioiellino rendendolo “ricco” e moderno, dando un nuovo spunto a un design già di per sé intramontabile.

Alte prestazioni

La lama del Fox Barlow mantiene il tipico profilo drop point la cui linea è resa più filante grazie a un falso controfilo. La lunghezza di soli 70 mm in rapporto con i 3 mm di spessore regalano robustezza nonostante le dimensioni compatte. La finitura esterna è satinata; sul lato sinistro spicca il logo dell’azienda, mentre sul ricasso è impresso la tipologia di acciaio impiegato.

L’acciaio al carbonio, una volta utilizzato per i barlow, fa posto al più performante inox acciaio M390, noto per l’eccezionale resistenza all’usura e alla corrosione, con una durezza di 59-61 Hrc.

L’unghiatura, deputata all’apertura della lama, è stata sostituita da una più efficace ed esteticamente molto più gradevole, fresatura ambidestra che corre parallelamente al dorso di lama. La molla offre la giusta resistenza sia in apertura sia in chiusura, offrendo un senso di sicurezza durante l’utilizzo.

Impugnatura moderna

Il manico del Fox Barlow è realizzato in titanio e legno di ulivo. Le venature del legno si contrappongono elegantemente al titanio, dando risalto al manico, mentre i dettagli lucidi della viteria in acciaio Aisi 303 regalano un tocco luce in più all’insieme.

La superficie dell’impugnatura è liscia ma la presa, grazie al profilo ergonomico, risulta molto buona. Come vuole la tradizione e la storicità del modello, il Barlow è sprovvisto di clip: per questo Fox ha pensato di dotarlo di un comodo foderino in cuoio, una soluzione che ne sottolinea la classe e la praticità.

Con i suoi 61 grammi di peso, il Fox Barlow risulta leggero e maneggevole: le dimensioni compatte lo fanno praticamente sparire in tasca. Il fodero in cuoio lo preserva da eventuali graffi provocati dal contatto con chiavi, monete o qualsiasi altro oggetto possa trovare albergo nelle vostre tasche.

La lama satinata crea un piacevole contrasto con i materiali del manico, dettagli che non lasciano indifferente l’appassionato. Insomma, il Fox Barlow è un ottimo esempio di gentleman knife da cui si faticherà a separarsi.