Busse Combat RadioActive Duty, coltello a lama fissa da collezionista

Busse Combat è un brand americano noto per la solidità dei sui coltelli caratterizzati da forme essenziali ed estrema solidità: il RadioActive Duty ne è un perfetto esempio.

Jerry Busse iniziò a produrre coltelli a tempo pieno nel 1982. Un decennio dopo, nel 1992, Jerry e Jennifer Busse fondarono la Busse Combat Knife Company con un obiettivo in mente: diventare il leader mondiale nella produzione di coltelli dalle prestazioni estreme.

Un’azienda a conduzione famigliare

Nei primi anni Novanta Jerry realizzava a mano ogni singolo coltello in un laboratorio di una sola stanza, mentre Jennifer gestiva il marketing e la pubblicità.

I Busse inizialmente si fecero conoscere partecipando a fiere di coltelli in tutto il Paese; in poco tempo, il passaparola dei clienti portò nuovi ordini: “Quasi ogni nuovo cliente aveva un amico che raccomandava i coltelli Busse”.

Busse Combat iniziò ad ampliare il suo laboratorio, ad assumere dipendenti e ad aggiungere attrezzature per la molatura. Questa crescita continua ancora oggi.

La caratteristica principale dei prodotti Busse, come si è ben intuito, è l’incredibile solidità e una scelta di forme essenziali che meglio si adattano all’uso intensivo: spessori di lama importanti, una finitura superficiale duratura e manici semplici ma che offrano un grip ottimale e una presa sicura.

Un acciaio appositamente studiato

Una scelta della Busse riguarda la tipologia di acciaio impiegata per i coltelli. Diversamente da altre aziende Jerry Busse ha optato per lo sviluppo e l’impiego di un proprio acciaio, di cui la composizione è rimasta segreta per anni. Solo recentemente qualche curioso ha deciso di analizzarla per scoprirne la formulazione.

Questo acciaio prende il nome di Infi: sebbene i coltelli Infi siano temprati a 58-60 Hrc, non sono state riscontate dai clienti scheggiature sul tagliente: un alto livello di malleabilità a una durezza elevata contraddistingue questo metallo. Uno dei test di prestazionali infatti, chiamato Battle Mistress prevede una flessione in morsa di 35 gradi in cui la barra, una volta rilasciata, deve tornare completamente dritta.

Questo test non solo dimostra l’enorme tenacità e resistenza laterale di una lama in acciaio Infi ma anche l’elasticità al tagliente. Con caratteristiche tecniche simili agli acciai Ats 34 e D2, l’Infi non rientra negli acciai inossidabili, nonostante i più comuni test di resistenza all’ossidazione abbiano dimostrato un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici e a una facile rimozione dell’ossidazione superficiale.

Ultima caratteristica: la facile riaffilatura da campo, operazione per cui Busse assicura che basti una piastra in ceramica.

Compatto e robusto

Il Busse RadioActive Duty è un coltello a lama fissa compatto e robusto. La conformazione full tang contribuisce ulteriormente alla solidità del coltello. La corta lama, di circa 100 mm, dal profilo drop point, ha uno spessore di ben 4 mm. La bisellatura è di tipo scandi ideale per l’outdoor e in generale, per lavori impegnativi.

La particolare finitura superficiale “a buccia d’arancia” è una peculiare scelta dell’azienda statunitense: infatti, nel tempo, si è dimostrata ideale per preservare più a lungo la superficie della lama, rispetto alle finiture lisce; la particolare rugosità offre, inoltre, maggiore grip soprattutto nelle prese più appruate.

L’impugnatura del RadioActive Duty è costituita da due guancette in G10 giustapposte al codolo e fermate ad esso tramite rivetti in acciaio. Lo spessore delle guancette e la lavorazione superficiale, contribuiscono a una presa piena sia a mani nude sia a guanti indossati. Un leggero braccio di guardia, dal caratteristico foro passante, contribuisce a impedire l’accidentale scivolamento delle dita verso il tagliente del coltello. L’estremità del codolo è scoperta e presenta il foro per il correggiolo.

Come accennato all’inizio, i coltelli Busse vengono, di norma, forniti senza fodero, bisogna infatti farne richiesta durante l’ordine. Robusti ed essenziali, i coltelli di Jerry Busse sono un fenomeno a sé stante in quanto ricercatissimi dagli appassionati e rari da trovare, caratteristiche che ne elevano il prezzo che già di partenza risulta piuttosto elevato.

Il coltello di questo servizio è stato fornito dalla Coltelleria Collini di Busto Arsizio (Va) che, grazie al sistema “Approved”, riesce a veicolare lo scambio e la vendita di prodotti provenienti da collezioni private.

