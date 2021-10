Magnum Research 20th Anniversary BFR, il revolver da collezione in edizione limitata

Magnum Research lancia un revolver da collezione per festeggiare il ventesimo compleanno del Biggest Finest Revolver: ecco il 20th Anniversary BFR.

Ne saranno prodotti appena venti pezzi, venti come il compleanno che intende festeggiare: il 20th Anniversary BFR è infatti il revolver da collezione con cui Magnum Research celebra i vent’anni sul mercato del Biggest Finest Revolver.

Si tratta di un’arma custom realizzata a mano che abbina raffinatezza e qualità artigianale a una precisione intrinseca; Magnum Research ha scelto di realizzarla in .45-70 Government, il primo dei dieci calibri nella storia del BFR. La canna ottagonale è in acciaio inossidabile; l’impugnatura in polimero bianco lavorato a mano. Tutte le superfici in metallo sono incise da artigiani della Tuler Gun Works. Il 20th Anniversary BFR (prezzo su richiesta) è venduto con case in legno e certificato d’autenticità firmato.

