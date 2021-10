Ecco dove provare il tiro a volo nel fine settimana di Ognissanti

“Sport per tutti” è l’iniziativa della Fitav che permette di provare il tiro a volo in 133 impianti d’Italia.

Tre giorni, 133 impianti, 17 regioni coinvolte: chi il prossimo fine settimana (sabato 30 e domenica 31 ottobre, lunedì 1° novembre) vuole provare il tiro a volo ha ampia possibilità di scelta. Il progetto “Sport per tutti” promosso dalla Fitav apre infatti le porte degli impianti a chi non ha mai praticato il tiro a volo; in pedana sarà presente un istruttore che fornirà agli apprendisti le informazioni base e gli strumenti per la prova. Alla fine dell’esperienza i partecipanti dovranno compilare un modulo di valutazione.

