Taurus aggiorna il revolver Judge

Taurus ha rinnovato il Judge, revolver in singola doppia azione calibro .45 Colt / .410: due le lunghezze di canna disponibili, altrettante le varianti cromatiche.

Vent’anni sono abbastanza per decidere che è giunta l’ora dell’aggiornamento: lasciandosi ispirare dall’eredità della linea Raging Hunter, la Taurus ha annunciato di aver rinnovato il revolver Judge, in singola-doppia azione, uno dei più comuni al mondo tra quelli che sparano cartucce sia .45 Colt sia .410.

La prima novità riguarda la tacca di mira posteriore – è regolabile in deriva, basta farla scorrere nella guida dovetail – non più ricavata in una scanalatura del fusto; Taurus ha inoltre riprofilato sia il cane, sia la leva di sblocco del tamburo (cinque i colpi disponibili).

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Nel complesso sono quattro le versioni: entrambe le lunghezze di canna, 3” o 6”, ossia 76 e 152 millimetri, si declinano in due varianti cromatiche, total black (circa 700 dollari) o bicolore (720 dollari), con l’acciaio inossidabile del fusto mantenuto a vista dopo un trattamento che si limita a opacizzarlo.

Con l’aumentare della canna è ovvio che crescano anche la lunghezza complessiva, da 232 a 423 millimetri, e il peso, da 1.080 a 1.260 grammi. La sicura è affidata all’ormai consueto meccanismo tipo transfer bar.

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