Springfield Armory declina l’Echelon nella variante Alpha 4.0C

Springfield Armory ha presentato una versione entry level dell’Echelon: è l’Alpha 4.0C, pistola semiautomatica compatta con un caricatore di 15 colpi calibro 9×19 mm.

The essential: così, con una formula che non c’è bisogno di tradurre, Springfield Armory annuncia il lancio dell’Echelon Alpha 4.0C, versione entry level (599 dollari il prezzo di lancio) di una delle pistole semiautomatiche 9×19 mm che negli ultimi anni più hanno convinto il mercato.

Di quest’arma, equipaggiata con un solo caricatore – in acciaio inossidabile – di 15+1 colpi e però compatibile con tutti gli altri della serie, Springfield Armory ha ridisegnato il carrello, in billet, con finitura Melonite e tagli di presa aggressivi; ci resta integrato il Variabile interface system, il sistema che favorisce l’installazione istantanea del red dot, in assenza del quale (per prendere la mira ci si può servire della tacca Tactical rack U-dot con riferimento bianco) è bene proteggere la piastra con l’apposita cover in polimero. È in polimero, nero, anche il fusto. Resta intatta anche un’altra caratteristica chiave dell’Echelon, lo chassis Central operating group, in acciaio inossidabile.

Le misure sono quelle tipiche della versione compatta, come indicato dalla seconda parte del nome: ottenuta mediante martellatura, la canna misura 4”, ossia 102 millimetri (1:10” il passo di rigatura), valore che porta a 184 millimetri la lunghezza complessiva; le corrisponde un peso di 680 grammi.

Nel comunicato di lancio Springfield Armory (Bignami il distributore del marchio sul mercato italiano) segnala che sia lo sgancio del caricatore sia l’hold open sono ambidestri, e che si può contare su ponticello maggiorato, impugnatura con texture adattiva e backstrap intercambiabili.

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