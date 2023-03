Mercato delle armi in America: i dati a inizio marzo

Rispetto all’inizio dell’anno solare non cambia il trend del mercato delle armi in America.

In linea con l’inizio dell’anno, in ritardo (per molti versi atteso) rispetto al 2022: anche a inizio marzo il mercato delle armi in America sta facendo registrare una contrazione dei ricavi; il primo bimestre (abbondante: il calcolo è effettuato su base settimanale) fa infatti segnare una flessione del 12,4% (363,36 contro 414,59 milioni di dollari) rispetto al 2022. Lo rivela il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw, che segnala anche la riduzione del fatturato rispetto alla media dell’ultimo triennio (447,21 milioni, -18,7%).

Il valore del mercato delle munizioni continua a oscillare poco sopra o poco sotto il valore della media triennale (-1,2% all’ultima rilevazione); con i suoi 47,01 milioni di dollari incassati è comunque in netto calo (-16,8%) rispetto ai 56,53 del 2022.

Nessuna sorpresa neppure nel mercato delle ottiche, che si ferma poco sotto i sedici milioni (15,94); si scende rispettivamente del 7,6% e del 28,1% in confronto al 2022 (17,26 milioni) e alla media 2020-2022 (22,17 milioni).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.