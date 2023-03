Tiro a volo: i primi risultati della Coppa del mondo Issf in Qatar

La seconda prova della Coppa del mondo Issf, che si sta svolgendo in Qatar, si apre sotto i migliori auspici per il tiro a volo italiano

Al termine del primo giorno di qualificazione per lo Skeet individuale, gli azzurri Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (Ss) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (Po) guidano la classifica provvisoria maschile con un perfetto 75/75. Con loro in testa anche lo statunitense Vincent Hancock, il danese Jasper Hansen e l’egiziano Azmy Mehelba. In ritardo Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo, che domani ripartirà dal punteggio di 72. Perfetto, invece, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (An) con 75/75 che, in questa competizione, è in classifica come Rpo (Ranking Points, fuori gara). Anche al femminile l’Italia è partita bene con Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Vt) che è andata a riposo con il punteggio di 74/75, uno in meno della perfetta Danka Bartekova (Svk) che guida la classifica provvisoria con 75/75. Bene anche Diana Bacosi (Esercito) con 73/75 e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (Ar) con 72. Domani la gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione e i migliori otto di ciascuna classifica proseguiranno la sfida nelle semifinali e nella finale. Le prime a partire saranno le donne, con semifinali programmate dalle 12,30 italiane.

Partita anche la squadra di Trap

Intanto, oggi, è partita per il Qatar anche la squadra di Trap (in fotografia) guidata dal direttore tecnico nazionale Marco Conti. Agli ordini del tecnico umbro ci saranno Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (Bo) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli al maschile e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (Bo), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (Ra) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (Sui). Per loro, la competizione inizierà il prossimo 9 marzo con gli allenamenti ufficiali pre-gara.