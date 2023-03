Uberti 1873 Cattleman II Brass, il western adotta il 9 mm

L’Uberti 1873 Cattleman II Brass è un revolver in singola azione camerato per la divertente e conveniente cartuccia da 9×19 mm.

Il telaio è tartarugato, la canna, il tamburo da sei colpi e l’alloggiamento dell’asta dell’espulsore sono in acciaio azzurrato, mentre il ponticello, la base del telaio e il dorso dell’impugnatura sono in ottone; il calcio è avvolto da due guancette in legno di noce, senza viti a vista. La lunghezza della canna è di 5,5 pollici.

Uberti ha ideato un sistema di sicurezza che non prevede una transfer bar che avrebbe rovinato l’estetica, ma un percussore retrattile: quando il cane è a riposo, il percussore non può raggiungere l’innesco e quindi non è necessario lasciare la prima camera vuota.

A cane armato invece la pressione del grilletto arriva alla leva del percussore e lo impegna, facendolo estendere per tutta la sua lunghezza; premendo il grilletto, la leva mantiene quell’impegno, permettendo al percussore di colpire l’innesco.

Se con la camera piena qualche urto fa cadere il cane senza che il grilletto sia stato premuto, il percussore si ritrae e quindi non può colpire l’innesco. L’adozione del 9 mm non implica anche quella delle lunette, richieste su altri revolver: nel revolver di Uberti ci si affida alle tolleranze del tamburo per trattenere in sede la munizione. Il prezzo indicativo dell’Uberti 1873 Cattleman II Brass è di 650 euro.