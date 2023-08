Mercato delle armi in America: la situazione a inizio agosto

Il report periodico dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America intorno a metà estate.

Nel 2022 in questo periodo s’era già sfondato il muro dei due miliardi, quest’anno no: è un dettaglio sufficiente per capire che l’andamento del mercato delle armi in America continua a non regalare sorprese rispetto agli ultimi mesi.

Secondo il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw i ricavi a inizio agosto valgono infatti 1,89 miliardi, -7,3% e -19,4% in confronto rispettivamente al 2022 (2,04 miliardi) e alla media dell’ultimo triennio (2,34 miliardi).

È ancora più evidente il rallentamento del mercato delle munizioni (valore 226,56 milioni), che dodici mesi fa stava ancora tirando molto: adesso, in linea con gli ultimi rilevamenti, si cala del 17,9% (276,02 milioni) rispetto alla media triennale e addirittura del 24,7% rispetto al 2022 (300,7 milioni).

Nessun sussulto neppure nel mercato delle ottiche (56,62 milioni), che resta abbondantemente indietro se paragonato al 2022 (71,44 milioni, -20,7%) e alla media triennale (88,77 milioni, -36,2%).

