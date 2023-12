Mercato delle armi in America, la situazione a inizio dicembre

Il report periodico dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a tre settimane dalla fine dell’anno solare.

Già a metà novembre s’era capito che c’eravamo: con l’ultimo report la Nasgw ha confermato che a tre settimane dalla fine dell’anno solare il mercato delle armi in America ha sfondato il muro dei tre miliardi di dollari.

L’ultimo calcolo porta infatti il conto complessivo a 3,08 miliardi, -2,95% rispetto ai 3,18 del 2022; resta cospicuo lo scarto rispetto alla media dell’ultimo triennio, dal valore pari a 3,64 miliardi (-15,2%).

Come ormai da mesi, è in (comprensibile, dopo il boom) calo anche il mercato delle munizioni, che all’inizio di dicembre vale 407,12 milioni di dollari; erano 453,15 nel 2022 (-10,2%), 440,91 in media nel triennio 2020-2022 (-7,7%).

I dati positivi arrivano dal mercato delle ottiche, che con i suoi 123,72 milioni di dollari cresce del 2,5% netto rispetto al 2022 (120,71 milioni); si resta comunque indietro rispetto alla media triennale, 149,26 milioni (-17,11%).

