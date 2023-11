Armi vendute in America, la situazione a metà novembre

A metà novembre il fatturato delle armi vendute in America dall’inizio dell’anno solare sfiora i tre miliardi di dollari.

I dati molto positivi dell’ultima settimana hanno ridotto lo scarto col 2022 (-2,86%) e soprattutto reso tangibile l’obiettivo tre miliardi: scavalcata da poco la seconda metà di novembre, le armi vendute in America nel corso dell’anno solare hanno infatti prodotto un fatturato di 2,95 miliardi di dollari.

Lo rivela il consueto rapporto dell’osservatorio periodico Nasgw (avete visto l’analisi sulle pistole, le carabine e i fucili a canna liscia preferiti dal mercato nell’ultimo trimestre?), che però segnala anche un ritardo incolmabile con la media del triennio 2020-2022 (3,47 miliardi, -15,2%).

Nonostante la fiammata degli ultimi giorni resta in ritardo anche il mercato delle munizioni (380,5 milioni), che perde il 9,9% rispetto ai 422,1 milioni della media triennale e il 13,1% rispetto ai 437,9 del 2022.

La sorpresa arriva dal mercato delle ottiche, finalmente in crescita: in confronto ai 114,1 dell’anno scorso, i 116,45 milioni dei primi dieci mesi e mezzo del 2023 valgono il 2,1% in più; si resta comunque molto indietro rispetto alla media triennale (141,1 milioni), -17,5%.

