Sig Sauer M17X e M18X, le pistole dell’esercito Usa nella XSeries

La Sig Sauer ha presentato la M17X e la M18X, ossia la M17 e la M18 con le caratteristiche della XSeries.

La M17 e la M18 con le caratteristiche della XSeries: si riassume così la descrizione della M17X e della M18X, la nuova declinazione civile delle pistole Sig Sauer in uso all’esercito americano (la base è sempre la striker fired P320).

Grazie al sistema Sig-Loc su entrambe le armi è installato di serie il red dot Romeo-M17, corpo in alluminio e lente asferica per ridurre a zero le distorsioni; la tacca di mira metallica è impiegabile in co-witness.

Tipiche della XSeries sono l’impugnatura modulare coyote tan (finitura Pvd) con beavertail esteso, punteggiatura aggressiva e undercut profondi, il grilletto flat e la minigonna maggiorata, per velocizzare la ricarica.

1 di 2

In entrambe le armi il caricatore ospita 21 colpi calibro 9 mm; e in entrambe le armi alla fire control unit in acciaio inossidabile è associata una slitta M1913.

Nella M17X, full size, la canna in acciaio al carbonio misura 119 millimetri, cui corrispondono una lunghezza complessiva di 203 millimetri e un peso di 935 grammi; più compatte invece le dimensioni della M18X (carry), con canna di 99 millimetri (lunghezza 183 millimetri, peso 873 grammi).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.