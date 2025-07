Model 610 e 617 Smith & Wesson e Lipsey ampliano la Mountain Gun

In collaborazione con la Lipsey’s, distributore esclusivo, la Smith & Wesson ha declinato i revolver Model 610 e 617 nella linea Mountain Gun.

Costruiti interamente in acciaio con impugnatura in noce Bear Hug disegnata dalla Tyler Gun, condividono la canna di 4,125” (105 millimetri), la mira frontale con l’inserto a perla in oro, la tacca posteriore nera regolabile, le linee classiche, il tamburo smussato, il funzionamento in singola-doppia azione e il prezzo (1.199 dollari) sul mercato internazionale; il Model 610 e il Model 617, i due nuovi revolver sviluppati dalla Smith & Wesson insieme al distributore esclusivo Lipsey’s per ampliare la linea Mountain gun, differiscono però per ben più d’un dettaglio: il calibro, infatti, è rispettivamente 10 mm e .22 lr, i colpi sei e dieci.

È inevitabile che, presa insieme al diverso design del fusto (maggiorato N-Frame, K-Frame), questa caratteristica cruciale cambi anche gli ingombri: il 617 sta in 1.025 grammi e 231 millimetri, che diventano 1.140 grammi e 241 millimetri per il 610, corredato di serie da tre moon clip.

