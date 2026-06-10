La Wilson Combat Project 1 si veste total black

Wilson Combat ha annunciato di aver declinato la pistola crossover Project 1 anche in una versione tutta nera.

Dopo le varianti Black & copper (2024), quella d’esordio, Black & Green (2025) e Ghost edition, il quarto round era poco meno che scontato: è arrivato puntuale l’annuncio di Wilson Combat, che ha deciso di allargare la linea Division 77 declinando la pistola semiautomatica Combat Project 1 anche nella colorazione total black.

Si tratta, come noto, di una crossover (canna full size di 5”, ossia 127 millimetri, fusto compatto) del tipo optic ready: la Project 1 Pin technology consente di installare rapidamente i red dot dall’impronta analoga a Trijicon Rmr, Shield Rmsc e Leupold DeltaPoint Pro. Sono tre i caricatori disponibili, con pad in alluminio: tutti ospitano 18 colpi calibro 9×19 mm.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.