Incredibile il Mondiale di biathlon di Dorothea Wierer: di nuovo oro

Il Mondiale di biathlon di Dorothea Wierer si tinge d’oro, ancora.

She did it again, l’ha fatto di nuovo: su Instagram gli organizzatori commentano così il Mondiale di biathlon di Dorothea Wierer che si prende il secondo oro consecutivo. Dopo il titolo iridato nell’inseguimento, la tiratrice altoatesina conquista la vetta del podio anche nella gara individuale (15 km + quattro sessioni in poligono, nelle due diverse posizioni). Due gli errori della Wierer che ha mancato un bersaglio nel primo e uno nel secondo poligono. Poi da lì una gara perfetta. Al traguardo (43’07″7) ha chiuso davanti alla tedesca Vanessa Hinz (+2”20) e alla norvegese Marte Olsbu Røiseland (+15”8).

Scopri tutte le notizie di sport e le ultime news sulle armi su Armi Magazine.