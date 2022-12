Mondiali Ipsc di pistola 2022, 15 medaglie per gli italiani nel tiro dinamico sportivo

Si sono conclusi da poche ore i Campionati del mondo di pistola di tiro dinamico sportivo – Ipsc Handgun World Shoot 2022 – che si sono disputati a Pattaya, in Thailandia.

L’Italia conclude con un ricco medagliere composto da 15 medaglie: quattro ori individuali e sei a squadre, due medaglie d’argento a squadre e tre medaglie di bronzo individuali.

“Sono veramente fiero di questo straordinario ed ineguagliato risultato sportivo“, ha commentato il presidente della Federazione tiro dinamico sportivo Roberto Santucci, “ringrazio tutta la delegazione italiana per il magnifico lavoro svolto e rivolgo un particolare

ringraziamento al commissario tecnico, Fabrizio Pesce, per l’impagabile impegno profuso, senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questi straordinari traguardi. In ultimo, ma non certo per importanza, un ringraziamento al professor Massimiliano Di Liborio, psicologo dello sport, che ha affiancato la delegazione italiana e tutti gli atleti e le atlete in questa magnifica avventura“.

Domani sera sono previste le premiazioni. Di seguito riportiamo i nomi degli atleti che hanno conquistato una medaglia.

Medaglie d’oro

4 ori individuali

Camilla Almici – Production Lady 1° assoluta

– Production Lady 1° assoluta Adriano Santarcangelo – Standard Senior 1° assoluto

– Standard Senior 1° assoluto Vincenzo Mundo – Classic Junior 1° assoluto

– Classic Junior 1° assoluto Marco Tiberi – Classic Super Senior 1° assoluto

6 ori squadre

Valerio Passalia, Francesco Perazzoli, Mirko Carapacchi, Federico Trionfetti – Production

– Production Camilla Almici, Chiara Neviana, Lucrezia Di Prospero, Licia Randazzo – Production Lady

– Production Lady Giovanni Zuccolo, Edoardo Roberto Buticchi, Davide Cerrato, Stefano Iacomini – Production Senior

– Production Senior Adriano Ciro Santarcangelo, Leonardo Bettoni, Giulio Del Rosario, Paolo Paoletti – Standard Senior

– Standard Senior Valter Tranquilli, Marcello Baldelli, Giovanni Di Giulio – Classic Senior

– Classic Senior Giulia Venturato, Margot Scimmi, Deborah Da Rold – Production Optics Lady

Medaglie d’argento

2 argenti squadre

Antonio Sciurpi, Andrea Biondi, Vittorio Anesa, Vincenzo Mundo – Classic

– Classic Fedele D’Angiolillo, Francesco Cerniglia, Flavio Moncada – Production Optics Senior

Medaglie di bronzo

3 ori squadre