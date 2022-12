Taurus G3 Toro è la nuova versione optics ready della nota G3, polimerica a percussore lanciato presentata tre anni fa dal produttore brasiliano (anche se le G3 vengono costruite nella fabbrica Taurus a Bainbridge, in Georgia, Usa): Toro è infatti acronimo di Taurus optic ready option.

La nostra Taurus G3 Toro dispone dunque di una fresatura sul carrello davanti alla tacca di mira dove fissare il punto rosso tramite la piastrina adeguata. La confezione, infatti, comprende quattro piastrine che sono adatte ai modelli più diffusi. Nel dettaglio la prima è per Docter, Noblex, Vortex Venom, Burris Fastfire, Sightmark Mini; la seconda è per Trijicon Rmr, Holosun HS407C; la terza per il C-More STS2; la quarta per i Leupold Delta Point e il Bushnell Rcs-250.

Armamento a una mano

La scelta di montare un punto rosso non implica la rinuncia alla tacca di mira; la tacca è stata ridotta nelle dimensioni e tagliata verticalmente nella faccia anteriore così da poterla utilizzare per armare la pistola con una sola mano sfruttando un piano come il bordo di un tavolo oppure uno spigolo come la cintura dei pantaloni. È un’operazione necessaria quando si ha una mano impegnata a trattenere qualcuno o qualcosa, oppure è ferita.

Tre caricatori

La dotazione di serie comprende anche tre caricatori, uno a 15 colpi e due da 17 con fondello maggiorato. Abbiamo messo alla prova la Taurus G3 Toro in calibro 9×19 sia alla linea di tiro interna dell’importatore Bignami sia al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo, con munizionamento Magtech e Fiocchi.

La prova completa della Taurus G3 Toro sarà pubblicata nel numero di Armi Magazine di gennaio 2023, in edicola dal prossimo 15 dicembre; guarda altre prove realizzate dalla redazione di Armi Magazine.