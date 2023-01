Mossberg Mc2sc 9 Luger, compatta per estrazioni rapide

La Mossberg Mc2sc segna l’ingresso del produttore statunitense conosciuto per le armi lunghe nel segmento delle polimeriche a percussore lanciato. Sc sta per “sub-compatta”: è la versione che abbiamo provato.

La Mc2sc è una pistola progettata per essere discreta e occultabile, pur offrendo una notevole potenza di fuoco, visto che è venduta con due caricatori bifilari in acciaio, uno da 11 e uno da 14 colpi, capienza ottenuta mediante un fondello maggiorato. A fianco della sub-compatta, Mossberg ha presentato anche una versione compatta, la Mc2c, leggermente più grande del modello protagonista di questa prova: contiene altri due colpi nel suo caricatore a filo e ha canna e impugnatura più lunghe.

Buona impugnatura

Impugnata, la Mc2sc appare subito molto compatta: merito della canna, lunga solo 86 mm (sono 99 nella Mc2c), che porta a una lunghezza totale di 159 mm (185 mm per la sorella maggiore).

Inoltre, la pistola è leggera (solo 578 grammi con caricatore vuoto) e ha un’impugnatura indovinata per una presa naturale e istintiva, con un accenno di sagomatura per le dita, ma un po’ corta per chi ha mani medio-grandi come chi scrive (il mignolo resta fuori dalla presa), visto che l’altezza è contenuta in soli 109 mm, contro i 124 della Mc2c.

La soluzione è nel caricatore maggiorato che prolunga l’altezza della pistola e offre così una presa abbondante.

La prova completa: come leggerla

La prova della Mossberg Mc2sc calibro 9×19 mm sarà pubblicata sul numero di febbraio 2023 di Armi Magazine: lo trovate da oggi in edicola a 7,90 euro oppure, nella versione digitale, nello shop di Editoriale C&C a soli 3,99 euro.

Mossberg Mc2sc cal. 9×19 mm