A Hit Show Sabatti presenta nuove munizioni in rame per il tiro

Le MRR Bullets Green Long Range e Green Sport sono le nuove munizioni in rame per il tiro di Sabatti.

Il catalogo di proiettili monolitici senza piombo sta per arricchirsi di un’altra (doppia) novità: nel corso di Hit Show 2020 Sabatti annuncerà le MRR Bullets, munizioni in rame per il tiro. Oltre alle Green Hunting per la caccia, saranno dunque presentate le Green Long Range, per il tiro a lunga distanza, e le Green Sport.

Queste munizioni si caratterizzano per il Patent Pending, un particolare accorgimento che rende troncoconici, e non più cilindrici, gli spazi vuoti tra le corone di forzamento. L’obiettivo di Sabatti è facilitare il movimento del proiettile nella rigatura e diminuire il deposito dei residui per migliorare la precisione dell’arma. Gli sviluppatori hanno notato vantaggi evidenti in canne con rigature multiradiali o semipoligonali. Le MRR Green hanno comunque regalato buoni risultati anche con le rigature tradizionali. Appuntamento l’8, il 9 e il 10 febbraio al padiglione 7, stand 228.

