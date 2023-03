Neptune 2023, i migliori sniper sono gli italiani del Goi

Gli specialisti del Gruppo operativo incursori (Goi) di Comsubin hanno concluso in testa alla classifica nella Neptune 2023, competizione sniper internazionale organizzata dalla forze speciali francesi a connotazione maritime.

Si tratta di un risultato di grande rilievo considerato che in gara c’erano i migliori team al mondo come i Navy Seal americani, il 601° Gruppo Forze Speciali dell’Esercito Ceco e vari team francesi.

Un addestramento duro e realistico

Gli obiettivi di Neptune 2023 erano la simulazione impiego sniper in ambienti “maritime, land e urban”, il tiro da posizioni non convenzionali, lo stress shooting e l’utilizzo di sistemi optoelettronici diurni e notturni. I poligoni francesi hanno consentito di riprodurre scenari particolarmente realistici in un contesto operativo e addestrativo di elevatissimo profilo. Nonostante la presenza di competitor di rilievo, il team sniper del Goi ha primeggiato nella classifica finale, e con distacchi considerevoli verso gli altri team, confermando la leadership degli incursori di Marina nell’ambito delle Forze Speciali a livello internazionale.

Il contributo di Victrix Armaments

Ad armare i nostri Incursori è la bergamasca Victrix Armaments che, in una nota ufficiale, ha dichiarato: “Lo staff Victrix Armaments rivolge le più sincere congratulazioni agli amici del Goi per il risultato raggiunto, rendendoci orgogliosi di aver contribuito anche in piccola parte al risultato ottenuto.

Continueremo a mettere a disposizione le nostre capacità, la nostra tecnologia e il nostro know-how a tutti coloro che, come gli uomini di un reparto che tutto il mondo invidia all’Italia, hanno il coraggio e soprattutto la volontà di migliorarsi. Le stelle brillano soltanto in notte oscura“.

