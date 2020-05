I consigli agli sportivi di Riccardo Mazzetti

Abbiamo parlato con Riccardo Mazzetti, campione europeo nella specialità di pistola automatica, tiratore dell’Esercito in preparazione olimpica.

A lui abbiamo chiesto quali accorgimenti può adottare uno sportivo per mantenere l’allenamento e farsi trovare pronto quando la stagione agonistica ricomincerà.

Allenamento in bianco e non mettere mano con modifiche all’impugnatura della pistola prima di essere tornati alle linee di tiro sono solo due dei suoi consigli per gli sportivi che stanno ritornando ad allenarsi.

E c’è una chicca: provate ad allenarvi in bianco… a occhi chiusi! Secondo Roberto, è il sistema migliore per sentire meglio il proprio corpo, senza distrazioni visive. Provare per credere.

