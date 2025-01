Nighthawk Custom e Agency Arms presentano la Double Agent

In collaborazione con l’Agency Arms la Nighthawk Custom ha sviluppato la Double Agent, pistola bifilare compatta calibro 9×19 mm.

Più corta e soprattutto più sottile (larghezza complessiva 35,6 millimetri), l’impugnatura in alluminio la rende più discreta rispetto ad altre 1911 bifilari (da 16+1 colpi 9×19 mm il caricatore) della stessa linea: la Double Agent, la nuova pistola sviluppata dalla Nighthawk Custom in collaborazione con la Agency Arms (si sono ispirate al design dell’Agent 2, monofilare), si presenta dunque come una pistola per il porto occulto, anche se il prezzo (5.899 dollari; in Italia eventualmente la distribuirà la Cosmi) la fa finire più facilmente tra le pistole da collezione.

Compatta in stile Commander (nera la finitura al nitruro), la Double Agent si sviluppa lungo una canna match di 4,25” (108 millimetri), che pertanto porta lunghezza e peso complessivi rispettivamente a 199 millimetri e 945 grammi; il peso di sgancio del grilletto, con reset tattile, è regolabile tra 1.585 e 1.700 grammi. La dotazione di serie si completa infine con mira frontale al trizio e tacca posteriore Heinie Slant Pro Straight Eight.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.