Sta per cominciare lo Shot Show 2025 di Las Vegas

Da martedì 21 a venerdì 24 gennaio la Venetian Expo e il Caesars Forum di Las Vegas ospitano lo Shot Show 2025, la principale fiera americana di armi.

È la più grande fiera di armi del mondo, quella che avvia la stagione internazionale (in Europa il riferimento è l’Iwa di Norimberga; in Italia Eos, per la quale gli abbonati al club di Armi Magazine hanno diritto a un biglietto omaggio): quest’anno lo Shot Show 2025 (l’acronimo sta per Shooting, hunting and outdoor trade, marchio di proprietà della Nssf) avrà un sapore particolare, visto che comincerà il giorno dopo il secondo giuramento di Donald Trump.

L’appuntamento è infatti per martedì 21 (ore 8.30 locali, le 17.30 in Italia; i padiglioni resteranno aperti fino a venerdì 24, unico giorno in cui chiuderanno alle 16.30, un’ora prima rispetto al solito) alla Venetian Expo e al Caesars Forum di Las Vegas, sede ormai canonica dal 2010 (e considerate anche quelle precedenti diventano ventisei le edizioni in questa location), per l’economia della quale l’indotto è pari a 88 milioni di dollari.

Verso lo Shot Show 2025

Per la 47ª edizione dello Shot Show (quella del 2021 si tenne in modalità virtuale, a causa della pandemia di covid) sono attesi più di 2.700 espositori e più di 2.500 giornalisti; compresi i visitatori, solo professionali, saranno rappresentate 119 nazioni.

La fiera s’estenderà per sette ettari e mezzo («potrebbero starci 547 jet F-16 Fighter»); quasi 22,5 i chilometri per cui si sviluppano i corridoi («più di mezza maratona»). Il confronto rispetto alle origini è impressionante: nel 1979 a Saint Louis i 290 espositori avevano a disposizione poco più di 480 metri quadri.

A partire dalla prossima settimana Armi Magazine vi aggiornerà sulle novità più interessanti presentate nel corso della fiera, di cui ormai abitualmente le aziende americane si servono per lanciare i propri prodotti talvolta annunciati nei giorni precedenti.

