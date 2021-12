Nighthawk Custom Pandora’s Box: la pistola da collezione sulla pandemia

La Nighthawk Custom Pandora’s Box è la pistola da collezione stile 1911 che tenta di raccontare la pandemia di covid-19.

Il suo gusto è decisamente insolito ma in America, ove è stata presentata qualche ora fa, ha già suscitato un certo entusiasmo: la Pandora’s Box, ossia il Vaso di Pandora, è la pistola da collezione stile 1911 con cui Nighthawk Custom cerca di raccontare la pandemia con un taglio diverso. Su una delle guancette è infatti raffigurata Pandora che in Cina apre il vaso delle disgrazie: da qui esce il coronavirus Sars-CoV-2 che porta morte in tutto i continenti.

Tutte le incisioni sono realizzate a mano in argento o in oro 24 carati; la pistola, evidentemente un pezzo unico, è conservata in uno scrigno di metallo e ciliegio intarsiato. Della componente tecnica niente si sa; ma mai come in questo caso è davvero un dettaglio.

