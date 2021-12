Il consiglio federale della Fitds ha approvato il regolamento 2022 per il tiro dinamico sportivo: ecco le principali novità.

Un’ulteriore preclusione per l’assegnazione delle gare agli impianti, quote d’iscrizione ritoccate (capitolo VI, articolo 1), macroaree articolate diversamente: sono queste alcune delle principali novità introdotte dal regolamento 2022 per il tiro dinamico sportivo, approvato nelle scorse ore dal consiglio direttivo della Fitds.

Sono innanzitutto esclusi dall’assegnazione quegli impianti che hanno organizzato gare non autorizzate in concomitanza con gare federali. Cambia poi l’articolazione delle otto macroaree: la 5 e la 6 non sono più centro-sud e sud, ma centro e centro-sud. La Fitds ha poi deciso che del circuito che struttura il Campionato federale handgun 2022 possano far parte massimo sei competizioni, non più massimo cinque; e che non si possa gareggiare in luglio e in agosto.

È arrivata qualche modifica anche sulla composizione delle squadre nelle competizioni handgun: solo tiratori di categoria A, B, C e D per il Campionato federale e il National federale, nessun limite per Campionato italiano e National Italian open; le squadre PCC, carabina in calibro da pistola, non possono partecipare alle competizioni inserite nei circuiti handgun.

