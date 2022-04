Nighthawk Custom The Proibition, la pistola da collezione

Pezzo unico da Nighthawk Custom: ecco The Proibition, la pistola da collezione dedicata all’epoca del proibizionismo.

Basterebbe un dettaglio, la mira frontale che in realtà è una bottiglia di whiskey con inserti in argento, sigillo rosso e la scritta “Prohibition – 13 years” sull’etichetta, per descrivere la pistola da collezione (anzi: il pezzo unico) Nighthawk Custom The Proibition, modello 1911 calibro .45 Acp. Il riferimento è chiaro, il proibizionismo e il conseguente contrabbando che caratterizzarono la storia americana per tutti gli anni Venti fino ai primi Trenta del Novecento.

Il lato destro è dedicato ai protagonisti positivi di quel periodo, rappresentati dagli agenti Elliot Ness e Jimmy Malone; noti come gli intoccabili, tanta parte ebbero nel processo ad Al Capone. La loro figura è intarsiata in argento sull’impugnatura e incisa a mano sulla parte posteriore del carrello. Sulla parte anteriore è riprodotta la confisca di barili di whiskey, il cui contenuto viene versato nei canali di scolo; Nightahwk Custom ha scelto l’oro 24 carati sia per il distintivo dei poliziotti sia per gli strumenti di distillazione.

1 di 3

Il front strap mette in relazione i due lati dell’arma. Vi è infatti raffigurato Al Capone in manette, libero invece sul fianco sinistro ove è accompagnato da Lucky Luciano e John Dillinger, rapinatore di banche e contrabbandiere che si prende la guancetta. Vicino alla volata è riportata in oro 24 carati la scritta “Cotton Club”, il locale in cui si esibiva la ballerina Mildred Dixon raffigurata sulla sommità del carrello.

L’arma (prezzo ignoto) viene venduta in una scatola di legno di quercia (300 anni) rivestita in tessuto Alcantara blu; la accompagnano due bottiglie di whiskey Cutty Sark Prohibition Edition, una da aprire e una da lasciare intatta nella collezione. Sul gusto complessivo, tipicamente americano, c’è poco da dire.

Scopri le notizie di armi e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.