Norme anticontagio per le attività sportive: le novità di aprile

Si esce gradualmente dall’emergenza covid-19: dal 1° al 30 aprile 2022 sono in vigore nuove norme anticontagio per le attività sportive.

Niente più Green pass all’aperto (non però negli impianti chiusi a cielo aperto, per i quali serve quantomeno quello base), ancora Green pass rafforzato per l’accesso a palestre, tunnel, spogliatoi, docce: sono queste le principali novità previste dal decreto che definisce le norme anticontagio per le attività sportive nel mese di aprile.

Per il pubblico viene meno la limitazione di capienza; resta però in vigore l’obbligo sia di indossare la mascherina ffp2 sia d’esibire il Green pass (base all’aperto, rafforzato al chiuso). L’obbligo di verificare il rispetto delle norme resta in capo ai titolari e ai gestori degli impianti sportivi.

In una nota Roberto Santucci, presidente della Fitds, sintetizza dicendo che “almeno fino al prossimo 30 aprile [è] ancora necessario il possesso del Green pass base per tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla manifestazione sportiva”; allo stesso modo resta obbligatorio “l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non più necessariamente ffp2) nelle occasioni di scarso distanziamento”.

