Sig Sauer P226 Zev, variante custom per la P226

Carrello e fusto custom, grilletto flat in azione singola: ecco la Sig Sauer P226 Zev, nata dalla collaborazione tra Sig Sauer e Zev Technologies.

È utilizzata dalla marina americana, dagli agenti federali e dalle forze militari e di polizia di tutto il mondo: dopo l’incontro con Zev Technologies la piattaforma P226 si declina in una versione custom, la Sig Sauer P226 Zev. Insieme a carrello e fusto marchiati Zev Technologies, la novità più evidente è la filettatura sulla canna (acciaio al carbonio) che ora misura 124 millimetri. Rispetto al modello base cambia anche il grilletto, ora flat in sola azione singola; della dotazione fanno parte tre caricatori in acciaio da 15 colpi. Manuale la sicura.

Optic ready con red dot Romeo1Pro montato di serie ma facilmente sostituibile e mira frontale in fibra ottica, la P226 Zev sfoggia una finitura anodizzata sul fusto in lega e una nitron sul carrello in acciaio inossidabile; G10 l’impugnatura. Dimensioni e peso sono quelle di una classica full size abbastanza leggera, 220 millimetri per 967 grammi. Il prezzo al pubblico internazionale non è stato ancora ufficializzato.

