Nighthawk Delegate, la pistola custom per il porto occulto

Tagli di presa anteriori in rilievo, canna bull da 11 centimetri: la Delegate è la nuova pistola custom per il porto occulto di Nighthawk.

Dopo la Counselor viene la Delegate: Nighthawk rinnova la propria serie Ambassador con una nuova pistola custom per il porto occulto. Ispirata nel disegno a una 1911 con fusto commander in acciaio (stesso materiale per la molla cinetica del cane), oltre che in calibro 9 mm sarà disponibile anche nel classico .45 ACP.

Il profilo beavertail e i tagli di presa anteriori in rilievo sono gli aspetti che più la contraddistinguono; Nighthawk ha poi scelto una canna bull coronata lunga 108 millimetri con finitura al nitruro, tacca di mira Heinie Black Ledge con punto singolo e mira frontale al trizio. Niente slitta per l’installazione della torcia.

Dotata di caricatore da 9 colpi e di sicura all’impugnatura, la Nighthawk Delegate sfoggia guancette in G10 con zigrinatura caratteristica; complessivamente lunga 193 millimetri, da scarica pesa 1.080 grammi e costa 3.899 dollari.

1 di 6

