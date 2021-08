Sarsilmaz Sar9 Sport, la pistola sportiva in polimero

La Sar9 Sport è una pistola sportiva calibro 9 mm per il tiro pratico e l’allenamento.

La finitura sul carrello in acciaio, leggermente più lungo rispetto al solito, e il fusto in polimero vestono di un nero intenso la pistola sportiva di Sarsilmaz. Striker fired 9 mm con caricatore da 17+1 o 19+1 colpi (ma esiste anche il modello Compliant, caricatore ridotto a 10+1), la Sar9 Sport è una striker fired che grazie alla canna da 127 millimetri raggiunge i 206 millimetri complessivi.

Sarsilmaz l’ha pensata per il tiro pratico, ma è ben utilizzabile anche come pistola per l’allenamento. Di serie la completano tacca di mira posteriore, sicura manuale e pulsante di sgancio del caricatore reversibile. La bilancia si ferma a 850 grammi; il prezzo al pubblico non è stato ancora ufficializzato.

