Creators of Precision, il nuovo video di Victrix Armaments

Il nuovo video di Victrix Armaments evidenzia le caratteristiche delle armi in una serie di situazioni insolite.

Compattezza, resistenza, ergonomia, leggerezza: sono quattro le caratteristiche messe in evidenza dal nuovo video di Victrix Armaments, regista Luca Pompei e protagonista il tester Giulio Venditti. Protagonista, sì, come in un film d’azione; perché la telecamera lo segue in una serie di situazioni estreme, dal lancio col paracadute all’arrampicata passando dalle immersioni subacquee e dalla vita nella natura ostile.

