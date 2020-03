Nighthawk Vicepresident, la nuova pistola da collezione

La Nighthawk Vicepresident è la pistola da collezione che implementa la serie Boardroom

President, Chairman, ora Vicepresident: la serie Boardroom di Nighthawk si arricchisce di questa nuova pistola da collezione 9 mm. Rispetto alle sorelle sfoggia carrello e fusto di dimensioni leggermente ridotte; 199 millimetri la lunghezza complessiva per un peso da scarica di 1.080 grammi. Decisi, i tagli di presa nel carrello favoriscono un rapido secondo colpo; dalla finestra d’espulsione si scorge la canna (108 millimetri) in nitruro di titanio e oro.

Non è però l’unica particolarità, così come non lo è la mira frontale in oro 18 carati che si abbina alla tacca posteriore Heine Ledge. Salta infatti agli occhi il look aggressivo dell’impugnatura Railscales Ascend in G10. La Nighthawk Vicepresident si completa con caricatore da dieci colpi e grilletto in alluminio scheletrizzato; singola la sicura. Sulla pagina dedicata Nighthawk definisce le possibili opzioni per customizzare un’arma che di base costa 4.199 dollari. Alla presentazione della pistola è stato dedicato anche un video specifico.

