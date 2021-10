Novità per customizzare la Sig Sauer P320

È attivo (al momento per gli americani) il servizio Sig Custom Works Concierge che permette di customizzare la Sig Sauer P320.

È una delle armi più note degli ultimi anni; e adesso per customizzare la Sig Sauer P320 c’è una possibilità in più. Si può infatti decidere di farla costruire su misura direttamente dall’azienda, che ha attivato il servizio Sig Custom Works Concierge.

Dopo la registrazione sul portale web, si può infatti sfruttare il configuratore online per scegliere componenti, carrello, lunghezza della canna, dimensione del fusto, ottica, accessori ed eventualmente incisione personalizzata. L’arma sarà assemblata e testata dal Sig Custom Works Concierge. Al momento per esigenze logistiche il servizio è riservato agli americani; ma dare un occhio a come funziona (e sperare in un’estensione in Europa) può essere intrigante.

