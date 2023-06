Nuova colorazione per la Springfield Armory Saint Victor

La Springfield Armory Saint Victor è ora disponibile nella variante Tungsten gray, con la finitura Cerakote spalmata su azione e copricanna.

Stavolta cambiano non il gruppo presa anteriore-impugnatura a pistola-calcio collassabile-ponticello come a marzo, ma l’azione e il copricanna free floating: è sull’alluminio aeronautico in cui sono realizzati che la Springfield Armory ha spalmato la finitura Cerakote Tungsten gray per realizzare una nuova variante della Saint Victor, la sua carabina stile Ar-15.

La modifica è soltanto estetica; rispetto all’originale non cambiano le componenti meccaniche, dalla canna da 406 millimetri con finitura Melonite al caricatore Magpul da 30 colpi calibro 5,56×45 mm Nato; regolabili le mire flip-up a basso profilo. Il cartellino del prezzo sul mercato internazionale dice 1.179 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.