La Springfield Armory Saint Victor in tre nuove varianti

Flat dark earth, od-green, gray: sono tre le nuove varianti cromatiche della carabina Springfield Armory Saint Victor.

A fine 2022 se ne parlò per l’allestimento in calibro da pistola: ora nel classico 5,56×45 mm Nato (è quello della Daniel Defense M81 V1, esaurita in tempi record) la carabina Springfield Armory Saint Victor è disponibile in tre nuove diverse varianti cromatiche, lanciate sul mercato internazionale a 1.172 dollari.

A marchio Magpul, sia la presa anteriore Afg (Angled fore grip) sia l’impugnatura a pistola sia il calcio collassabile sia il ponticello sono infatti disponibili anche in flat dark earth, in verde e in grigio.

Restano immutate le caratteristiche tecniche del modello, dalla canna da 406 millimetri (rigatura 1:8″; finitura Melonite) al copricanna free-floating in alluminio, stesso materiale (è quello aeronautico 7075-T6, anodizzato) della carcassa; il caricatore, anche questo della Magpul, ospita 30 colpi.

