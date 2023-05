Bond arms Honey B, la pistola a doppia canna

Sono quattro i calibri in cui è disponibile la pistola a doppia canna Honey B della Bond arms.

Non la gomma né il nylon come nella serie Stinger rough, ma la resina B6: è l’impugnatura, peraltro maggiorata per rendere più confortevole il maneggio, la caratteristica che distingue la Honey B, la pistola a doppia canna della Bond arms (sullo stesso stile ricordate Grizzly e Wicked, presentate qualche anno fa?); le due canne in acciaio misurano 76 millimetri, per una lunghezza complessiva di 140 millimetri.

Pistola in azione singola calibro .22 lr, 9 mm, .380 acp o .38 special, la Bond arms Honey B (495 grammi) ospita due colpi per volta; il peso di sgancio del grilletto è fissato a 3.175 grammi. Nei 320 dollari del prezzo al pubblico americano entrano anche le mire fisse.

