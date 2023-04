Nuove carabine sniper Sako per l’Estonia

La Sako s’è aggiudicata una commessa di sette anni per fornire nuove carabine sniper all’Estonia.

La presenza d’un vicino così ingombrante a est ha spinto il governo estone, auspicabilmente solo come fattore deterrente, ad aggiornare la dotazione dell’esercito e della Defence league, la milizia volontaria che agisce a suo supporto: la commessa l’ha vinta la Sako, che sostituirà le carabine sniper Trg 42 con le Trg M10 (identico il calibro, 8,6 mm); la loro portata può raggiungere il chilometro e mezzo.

Oltre che per l’affidabilità e per il risvolto economico (40 milioni di euro il valore della commessa per i prossimi sette anni), la Sako ha battuto le quattro aziende concorrenti per il design modulare del sistema d’arma e per la dotazione a complemento, di cui fanno parte moderatore di suono e sistema di mira termico.

L’avvio delle consegne è previsto per il 2024; le settanta carabine inviate col primo ordine saranno destinate alla prima e alla seconda brigata di fanteria dell’esercito e della Defence league. Non è la prima commessa pubblica che la Sako s’aggiudica nel 2023: poco più d’un mese fa è arrivata infatti l’ufficializzazione dell’accordo con Svezia e Finlandia.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.