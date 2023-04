La Ruger Mark IV 22/45 Lite ora anche pistola optic ready

La Ruger ha annunciato una nuova variante della sua pistola Mark IV 22/45 Lite, ora anche optic ready.

Al posto della slitta Picatinny ora c’è la piastra per l’installazione di un red dot Shield Rms, o di uno analogo, impiegabile in co-witness con la mira frontale in fibra ottica posta sulla bindella ventilata e con la tacca di mira: si presenta così l’ultima variante della Ruger Mark IV 22/45 Lite, annunciata qualche ora fa dalla Ruger anche come pistola optic ready.

Come per la versione capostipite della serie Lite, anche il nuovo allestimento si regge sull’abbinamento alluminio aeronautico-polimero; filettata ½x28, la canna da 112 millimetri porta la lunghezza complessiva a 213 millimetri (640 grammi scarsi il peso). Della dotazione di serie fanno parte due caricatori da dieci colpi calibro .22 lr. La Ruger ha fissato a 719 dollari il prezzo di lancio al pubblico americano.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.