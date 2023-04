Armi Magazine maggio 2023 è in edicola!

Armi Magazine maggio 2023 vi aspetta in edicola dal 15 aprile, con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la Stk100 in calibro 9×19 mm, la prima striker fired di Rock Island Armory, caratterizzata da un fusto in alluminio con anodizzazione nera lucida

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine maggio 2023 si segnalano: Beretta A 400 Upland cal. 28 magnum, Ruger Ec9s cal. 9×19 mm, Rizzini Venus round body small action cal. 28, Tisas Zig 14 cal. 9×19 mm, Schmeisser M4Fl cal. .223 Remington e Gsg 16 cal. .22 Lr. In primo piano, argomenti legali di stretta attualità: dalle modalità di custodia diligente delle armi (e del loro trasporto) all’attività di ricarica delle cartucce da parte di privati a come uscire da una vera e propria confusione giuridica e normativa tra calibri militari, esuberanti e proibiti.

Spazio alla ricarica con una puntata davvero speciale; ci dedichiamo infatti alla cartuccia a fuoco centrale più diffusa nel mondo, a 120 anni dalla sua nascita, ovvero il 9×19 mm, conosciuto anche come 9 Luger e 9 Parabellum: uno studio – con rilevazioni manometriche e velocitarie – che crediamo interesserà moltissimi ricaricatori, vista la recente liberalizzazione del calibro anche nelle armi corte semiautomatiche. Nella sezione Law Enforcement, la rubrica sul tiro operativo – soffermandoci sulla metodologia didattica dell’istruttore – e i 40 anni d’attività per King Cobra Holsters, azienda specializzata nella produzione di fondine e di buffetteria per operatori e professionisti della sicurezza.

Curiosando in armeria può capitare di imbattersi in un revolver Smith & Wesson 1917/1937 calibro .45 Acp, che abbiamo poi portato in poligono per una prova estesa. Per la gioia dei collezionisti, la Schultz & Larsen mod. 100 in .358 Norma Magnum è un abbinamento di rara finezza quanto a progetto, eleganza di linee e lavorazione dell’arma, camerata per una cartuccia di nobili natali e di ampio raggio di azione. E ancora, su Armi Magazine maggio 2023, la rubrica Questione di legge, una vetrina sulla doppietta A4S Elegant di Yildiz, le novità 2023 di Konus e Steiner, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.