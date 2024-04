La Ruger Pc Carbine anche col calcio ripiegabile

La Ruger ha annunciato una nuova versione della Pc Carbine (9×19 millimetri), con copricanna free floating e calcio ripiegabile.

È una delle carabine in calibro da pistola (9×19 mm) più note di casa Ruger: da qualche ora la Pc Carbine col copricanna free-floating in alluminio aeronautico (slot M-Lok su tutti e quattro i lati) è disponibile anche in un allestimento col calcio ripiegabile (e la length of pull regolabile, tra 279 e 330 millimetri), compatibile aftermarket con slitte sia stile Ar sia Picatinny.

Quando il calcio è esteso la lunghezza complessiva raggiunge gli 857,25 millimetri (peso 3.310 grammi): la canna fluted filettata ½x28 (passo di rigatura 1:10”), ottenuta tramite rotomartellatura d’una barra in acciaio al cromo-molibdeno, misura infatti 410 millimetri.

Per l’azione la Ruger ha mantenuto la lega d’alluminio aeronautico 7075-T6, trattato con una finitura anodizzata tipo III; in polimero rinforzato in fibra di vetro lo chassis.

Dotata di serie d’un caricatore da 7+1 colpi (ma è compatibile anche con quelli Glock), sul mercato internazionale la Ruger Pc Carbine costa 999 dollari. In Italia il marchio è distribuito dalla Bignami.

