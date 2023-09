Oro per Maldini in Coppa del mondo di tiro a segno

Coppa del mondo di tiro a segno: Federico Nilo Maldini ha vinto la medaglia d’oro nella pistola 10 metri.

Per l’Italia la tappa brasiliana di Coppa del mondo di tiro a segno è iniziata nel miglior modo possibile: Federico Nilo Maldini ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella gara di pistola 10 metri davanti al lettone Emils Vasermanis (237.8 vs 236.4); bronzo per l’altro lettone, Lauris Strautmanis, che ha tenuto giù dal podio Paolo Monna, quarto.

È andata peggio alla nazionale femminile: nella gara vinta dall’armena Elmira Karapetyan nessuna delle italiane ha raggiunto la finale a otto.

