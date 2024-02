Pardini Sp Hi-Tech, le pistole semiautomatiche .22 lr si rinnovano

All’Iwa 2024 la Pardini presenterà l’allestimento Hi-Tech della Sp Sport Pistol e della Sp Rapid Fire, pistole semiautomatiche calibro .22 lr.

È la prima novità italiana che arriva dall’Iwa in corso da domani a Norimberga: la Pardini ha deciso d’aggiornare le proprie pistole Sp Sport Pistol e Sp Rapid Fire, destinate rispettivamente alle specialità pistola sportiva e pistola automatica, con l’allestimento Hi-Tech, che prevede una serie di modifiche sia della meccanica sia delle finiture, in un’inedita colorazione verde.

Per aumentare la resistenza ad abrasione, usura, attrito, corrosione, ossidazione e aggressione chimica la Pardini ha trattato il meccanismo di scatto, ossia cane e controcane, e l’otturatore con una finitura Dlc (Diamond-like carbon), che nonostante i pochi micron di spessore regala una durezza superiore ai 2.000 Vickers Hv ed esalta le caratteristiche dell’acciaio; in questo modo aumentano la resistenza meccanica e la scorrevolezza del carrello, e la vita operativa del meccanismo di scatto.

Allo stesso tempo la Pardini ha ridisegnato l’otturatore introducendo nuovi manettini d’armamento, così da facilitare la presa anche a chi abbia le mani piccole; nei due allestimenti Hi-Tech entra inoltre un pulsante maggiorato per lo sgancio del nuovo caricatore, realizzato in polimero al carbonio mediante stampanti 3D (e la base ergonomica ne facilita la presa).

Restano regolabili il sistema di scatto, le mire (intercambiabili) e l’impugnatura in noce, in tre taglie per i mancini (S, M, L) e in quattro per i destrimani (anche XS). L’impiego dei laser di ultima generazione dà alle incisioni un effetto tridimensionale. La Pardini comunicherà il prezzo degli allestimenti Hi-Tech nelle prossime settimane.

Pardini Sp Sport Pistol Hi-Tech: la scheda tecnica

Produttore : Pardini , via Italica 154/A, 55041 Lido di Camaiore (Lu), tel. 0584 90121, info@pardini.it

: , via Italica 154/A, 55041 Lido di Camaiore (Lu), tel. 0584 90121, Modello : Sp Sport Pistol Hi-Tech

: Sp Sport Pistol Hi-Tech Azione : semiautomatica

: Calibro : .22 lr

: Caricatore : 5 colpi

: 5 colpi Lunghezza canna : 120 mm

: 120 mm Passo di rigatura : 6Dx450 mm

: 6Dx450 mm Lunghezza linea di mira: 220 mm

mira: 220 mm Regolazione click : 5 mm

: 5 mm Scatto : regolabile

: regolabile Materiali : polimero, acciaio, ergal

: polimero, acciaio, ergal Finiture : parti in ergal anodizzate

: parti in ergal anodizzate Peso : 1.095 g

: 1.095 g Lunghezza : 295 mm

: 295 mm Altezza : 140 mm

: 140 mm Spessore : 49 mm

: 49 mm Impugnatura: in legno, regolabile

Pardini Sp Rapid Fire Hi-Tech: la scheda tecnica