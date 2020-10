Pedersoli The Fast Back Action cal. 20, la velocità del monogrillo

La Pedersoli The Fast Back Action (in vendita a 1.305 euro) è una doppietta ad avancarica a cani esterni firmata dall’azienda gardonese, numero uno nella produzione di questo tipo di armi da fuoco.

La doppietta è caratterizzata dalla forma della bascula, piriforme, caratteristica delle armi che presentano un acciarino a molla indietro. Questa configurazione favorisce il limitare di accumulo di feccia della combustione della polvere nera nelle parti interne della meccanica.

L’aggettivo “fast” nel nome ricorda la presenza del monogrillo per azionare entrambi i cani esterni, prima quello di destra, e poi, proseguendo con la pressione dell’indice, quello di sinistra. La sicura è affidata alla mezza monta dei cani.

Abbiamo provato la Pedersoli The Fast Back Action nella versione in calibro 20 (è disponibile anche in 12), con canne da 700 mm e strozzatori fissi (cilindrica la prima canna, quattro stelle la seconda), all’azienda agrituristico-venatoria Valle di Fiordimonte, in provincia di Macerata. Per l’occasione abbiamo impiegato, per ogni carica, 30 grammi di pallini del numero 7, 50 grani di polvere nera (Numero 2 svizzera, distribuita da Tfc), con una borra in sughero grassato.

La prova completa su Caccia Magazine di novembre 2020, in edicola dal 20 ottobre.

Vediamo qui sotto la Pedersoli The Fast Back Action in azione a caccia.