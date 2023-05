Pistole in Et, Spielberg pentito della sostituzione

Spielberg s’è detto pentito d’aver sostituito le pistole degli agenti dell’Fbi nell’edizione che celebrò il ventesimo anniversario di Et.

La modifica per l’edizione del ventennale «fu un errore»: intervenuto a New York nel corso di Time 100 Summit, Steven Spielberg s’è detto pentito d’aver sostituito con delle ricetrasmittenti le pistole presenti in Et del 1982; nella versione originale gli agenti dell’Fbi le impugnavano mentre inseguivano i bambini protagonisti della vicenda.

«Non avrei dovuto farlo: Et è un prodotto della propria epoca»; e nessun film «dovrebbe essere riscritto o riletto secondo la sensibilità contemporanea cui ci adeguiamo volontariamente, o cui ci sentiamo obbligati ad adeguarci. Non avrei dovuto mettere le mani nel mio lavoro passato; nessuno dovrebbe farlo». Tutti i film «sono infatti una sorta di segnaposto del luogo in cui ci trovavamo quando li abbiamo realizzati e di come il mondo fosse allora».

Sono parole di buonsenso nell’epoca in cui soprattutto in America la cancel culture impedisce d’accorgersi dell’anacronismo d’alcune posizioni, e le porta a conseguenze talora assurde, talora atroci.

