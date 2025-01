Poco più di un mese a Iwa 2025

Da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo Norimberga ospiterà l’edizione 2025 di Iwa, la principale fiera europea delle armi.

L’apertura dello Shot Show di Las Vegas ci fa ricordare che anche in Europa sta per cominciare la stagione delle fiere di armi: a Eos, classico italiano (gli abbonati al club di Armi Magazine sanno che hanno diritto a un biglietto gratis?), seguirà Iwa 2025, in programma a Norimberga da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo (orari d’apertura 9-18 tranne che l’ultimo giorno, quando i padiglioni chiuderanno alle 16); nel negozio online sono già in vendita i biglietti (45 euro l’ingresso singolo, 67 euro tutta la fiera), per acquistare i quali è necessario presentare un titolo valido che autorizzi la presenza.

Per il pubblico professionale europeo da decine d’anni ormai Iwa rappresenta la principale fiera di settore: sono già più di mille (1.018 all’ultimo conteggio) gli espositori accreditati; l’elenco si può già consultare sul sito ufficiale, sul quale gli organizzatori hanno cominciato a pubblicare anche il programma dei convegni.

I convegni

Giovedì 27 febbraio

11.30 La rapida evoluzione del commercio al dettaglio

La rapida evoluzione del commercio al dettaglio 12.00 Storie di successo: l’atleta paralimpica Issy Bailey e Torbjörn Larsson

Il passaporto digitale dei prodotti 15.00 Suggerimenti e trucchi dal servizio utenti Nwr

Venerdì 28 febbraio

12.00 La comunicazione in tempi di crisi

Gli obiettivi dei produttori di coltelli nel 2024/2025 13.00 Dall’ispirazione all’arma

Dall’ispirazione all’arma 13.30 L’impatto della caccia sull’industria

Suggerimenti e trucchi dal servizio utenti Nwr 15.00 Il futuro del commercio al dettaglio

Sabato 1° marzo

11.30 Dall’ispirazione all’arma

Novità sui coltelli da Bruxelles e da Berlino 13.00 Il passaporto digitale dei prodotti

Una minaccia per la competitività dei produttori europei di coltelli 14.30 L’impatto economico dei coltelli in edizione limitata

L’impatto economico dei coltelli in edizione limitata 15.00 Storia e sviluppo di Puukko

Domenica 2 marzo

12.30 Il passaporto digitale dei prodotti

