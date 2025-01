Shot Show 2025, Glock presenta la nuova torcia tattica GTL II

Glock GTL II è la nuova torcia tattica creata dal colosso austriaco; il nome è l’acronimo di Glock tactical light.

La nuova torcia tattica Glock GTL II è stata progettata appositamente per le pistole austriache dotate di slitta di montaggio nel dust cover; pesa con la batteria 73 grammi, ha un range di utilizzo di 100 metri ed è impermeabile (resiste immersa in acqua per due ore).

1 di 4

La torcia fornisce 600 lumen ed è costituita da un struttura in alluminio di alta qualità che si integra perfettamente nel design della pistola; la torcia può essere installata e rimossa in pochi secondi, consentendo un facile montaggio in qualsiasi situazione.

Comandi ambidestri a scelta

La Glock GTL II è adatta esattamente alla lunghezza e alla larghezza del carrello della G19 e G45; le sue misure sono 62,6×27,1×32,5 mm. E’ dotata di comandi ambidestri intercambiabili: i tiratori possono scegliere tra due opzioni per l’attivazione/spegnimento: con una pressione del dito (touch) oppure con una spinta del dito (push).

La batteria Cr 123A fornisce un funzionamento per circa 70 minuti.

Le armi e gli accessori Glock sono importati in Italia da Bignami di Ora.

