Pof Renegade + 13,75”, una nuova carabina tattica

La Renegade + 13,75” è la nuova carabina tattica della Pof-Patriot ordnance factory.

Il freno di bocca Dead air Keymo le fa raggiungere i 406 millimetri, ma di per sé la canna ne misura meno di 350: la Renegade + 13,75”, la nuova carabina tattica della Pof-Patriot ordnance factory (l’annuncio è arrivato con un post sui canali sociali, sia Instagram sia Facebook; manca ancora la pagina dedicata sul sito ufficiale), resta precisa dentro i limiti per non diventare un’arma Nfa, e dunque evitare l’obbligo di registrazione in gran parte degli Usa.

A recupero diretto di gas con sistema mid-length come la Daniel Defense M4A1 RIII Global war on terror, la Pof Renegade + 13,75” è completamente ambidestra; del corredo fanno parte accessori B5 Systems e mire di backup Magpul Mbus 3. Altro, compresi calibro e prezzo, al momento non è stato comunicato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.