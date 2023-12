Porto d’armi a sedici anni: proposta ritirata

Bartolomeo Amidei (Fratelli d’Italia) ha ritirato la proposta di legge con cui intendeva abbassare a sedici anni l’età minima per richiedere il porto d’armi venatorio.

È stata lì a giacere per sei mesi, poi quando l’opinione pubblica se n’è improvvisamente accorta è stata spazzata via dalle polemiche: Bartolomeo Amidei, senatore di Fratelli d’Italia, ha deciso di ritirare la proposta di legge con cui intendeva abbassare a sedici anni l’età minima per richiedere il porto d’armi venatorio.

Lo ha fatto su richiesta di Francesco Lollobrigida, compagno di partito e ministro dell’Agricoltura, dopo che «senza che s’entrasse nel merito [il ddl] è divenuto sterile argomento di polemica»; il tema, chiude Amidei, «dovrà essere più opportunamente trattato in un quadro di revisione complessiva della normativa sulla caccia».

